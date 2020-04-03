В Дружковке умер пациент с подозрением на коронавирус

В Дружковке (Донецкая обл.) в больнице умер пациент с подозрением на коронавирус. Предварительный быстрый тест показал положительный результат. Окончательный вердикт будет вынесен по итогам лабораторного исследования анализов пациента, передает ДнЛ.

По информации начальника городского отдела здравоохранения Елены Десновой, пациент пожилого возраста с дыхательной недостаточностью был госпитализирован бригадой скорой помощи в отделение ЦГКБ первого апреля.

По сведениям самого больного, общения с лицами, прибывшими из-за границы или пребывавшими в контакте с таковыми, в течение последних двух недель у него не было. Поэтому он получал лечение в обычном отделении.

В связи с ухудшением состояния пациента 3 апреля медики провели быстрый тест на COVID-19. Он показал положительный результат. Взяты анализы для дальнейшего лабораторного обследования, так как результаты быстрых тестов не всегда информативны. Поэтому о случае выявления коронавируса в Дружковке говорить рано. Пока что это только подозрение. Результаты обследования станут известны через 3-5 дней.

Пациент находился в тяжелом состоянии и впоследствии скончался. Сейчас медики выявляют контактных лиц для дальнейшей изоляции на срок до 14 дней в случае, если COVID-19 будет подтвержден лабораторно.