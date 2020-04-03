Дело «экс-главы ЦИК ДНР» Лягина: Судьи взяли самоотвод

Очередное заседание по делу «экс-главы ЦИК ДНР» Романа Лягина состоялось 2 апреля 2020 года в Шевченковском суде Киева. Об этом сообщает пресс-служба культурной платформы Іzolyatsia, дав комментарий представителя адвокатской компании «Головань и Партнеры» Владимира Ефименко.

«Двое судей, которые вели это дело в течение года, внезапно вспомнили о том, что имеют родственников в Донецкой области, и взяли самоотвод. Под предлогом карантина заседание состоялось за закрытыми дверями, и активисты, пришедшие мониторить слушания, не смогли его посетить», – говорится в сообщении.

«Сегодняшнее заседание по делу известного деятеля "ДНР" Лягина (уголовное производство № 22014000000000264, обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической организации) нельзя расценивать иначе, как игру "в поддавки с сепаратистами". Двое из трех судей коллегии (Мелешак и Щебуняева) неожиданно заявили самоотвод на том основании, что имеют на оккупированных территориях родственников и имущество. Однако родственники и имущество на оккупированных территориях появились у судей не вчера, а производство в Шевченковском районном суде Киева находится уже больше года. Судьи, как теперь выяснилось, имели основания для самоотвода, тянули время, направляли материалы в Верховный суд для определения подсудности, препятствовали представителям потерпевших участвовать в деле», – говорится в комментарии Владимира Ефименко.

В сообщении отмечается, что есть информация, что срок пребывания Лягина под стражей истекает 8 мая. «Дело Лягина отражает (не)понимание новой украинской власти, что делать с Донбассом, и что компромиссы недопустимы в переговорах с Россией. Украинские политики не хотят понимать, что на фоне безнаказанности украинских граждан, которые инициировали создание "республик", вступать в диалог с представителями этих группировок опасно. Такие действия дают зеленый свет и первым, и вторым, и Кремлю в придачу. Отсутствие прогресса в деле отца-основателя "ДНР" может восприниматься в "республиках" как постепенная капитуляция украинских интересов», – говорится в комментарии Ефименко.

«Сейчас уже понятно, что этот год, в котором рассмотрение дела Романа Лягина переносили пять (!) раз, прошел для украинских граждан зря. Потерянное драгоценное время для осуществления правосудия, получения показаний от человека, который является ценным свидетелем и может предоставить информацию о причастности российских спецсил к оккупации Донбасса, и этим способствовать доведению участия России в военной агрессии против Украины в международных судах. Похоже, что этот год не прошел даром только для разработчиков планов по достижению мира в любой ценой», – отмечает адвокат.

«Мы продолжаем требовать беспристрастного суда над Лягиным и решительно осуждаем любые попытки легитимизировать "народные республики". Призываем президента Украины Владимира Зеленского отозвать подписи представителя Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы, которые могут сделать таких "представителей" Донбасса, как Роман Лягин, стороной переговоров в Минском процессе», – говорится в комментариипредставителя адвокатской компании «Головань и Партнеры».

Напомним, что Роман Лягин – один из лидеров «русской весны» в Донецкой области. Как глава «центральной избирательной комиссии ДНР» является организатором «референдума» 11 мая 2014 года. С 16 мая по 26 сентября 2014 года Лягин был «министром труда и социальной политики ДНР», затем снова возглавил «ЦИК ДНР». В апреле 2016 года из-за разногласий с руководством «республики», критикой «главы ДНР» Александра Захарченко и «главы народного совета» Дениса Пушилина его отправили в отставку. Тогда же Лягина задержали силовики «ДНР» и бросили «на подвал». После освобождения он срочно выехал в Россию. Несколько лет проживал в аннексированном Крыму.

В марте 2019 года депутат Верховной Рады VIII созыва Наталья Веселова сообщила, что Роман Лягин сдался Службе безопасности Украины по программе «Тебя ждут дома». Однако в СБУ тут же опровергли эту информацию.

Но 14 июня на тот момент генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что СБУ и Генпрокуратура все-таки задержали Лягина, подробности операции не сообщались. Лягина арестовали без возможности внесения залога. В сентябре он начал давать показания в рамках уголовных производств, сделка со следствием ему не предлагалась. 19 ноября обвинительный акт в отношении Лягина передан в суд. Ему инкриминируется государственная измена.