В Мариуполе на блокпосту в ДТП попала «Скорая помощь» (Фото)

В Мариуполе водитель автомобиля Peugeot решил проигнорировать команду патрульного полицейского, не пропустил автомобиль «Скорой помощи» с проблесковыми маячками и звуковым сигналом и совершил ДТП. Об этом сообщает Патрульная полиция.

Сообщается, что патрульные несли служба на блокпосту, услышав громкие звуки сирены скорой помощи. Инспекторы, чтобы дать возможность спецтранспорту беспрепятственно проехать, немедленно начали регулировать дорожное движение на посту, остановили поток транспорта. Однако на перекрестке с блокпостом водитель Peugeot решил проигнорировать команду патрульного, не остановился и въехал прямо в скорую.

После столкновения «Скорая помощь» не могла продолжать движение. На борту находилась 8-летняя девочка в тяжелом состоянии. Мама держала ее на руках, в то время на ребенке была маска, подключенная к кислородному баллону. Они спешили в детское реанимационное отделение больницы.

Полицейские не стали ждать, когда приедет другой автомобиль «Скорой помощи», а переместили маму с ребенком, врачами, специальным оборудованием, кислородным баллоном в служебное авто и доставили их в медучреждение.

«Но пусть эта история будет уроком для всех водителей. Жизнь ребенка могла оборваться из-за того, что водитель авто Peugeot решил, что ему нужнее, чем скорой. В конце концов сделал хлопот себе, а из-за его безответственные действия едва не произошла трагедия в другой семье», – говорится в сообщении.