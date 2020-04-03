Пропагандистская литература: На Луганщине задержали микроавтобус с российскими книгами

На Луганщине пограничники остановили авто, до отказа забитое книгами российского производства. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает Луганский пограничный отряд.

Вчера около 10:00 вечера наряд отдела «Троицкое» с сотрудниками оперативно-розыскного подразделения Луганского отряда, реализуя оперативную информацию, остановили грузовой микроавтобус для проверки. Фургон двигался по проселочной дороге у приграничного села Лантратовка. В транспортном средстве 57-летний водитель вместе с 48-летним пассажиром везли почти 6 десятков картонных коробок с более 2 300 книг.

По результатам предварительного осмотра, вся печатная продукция – российского производства. Среди книг есть как мировые бестселлеры, так и продукция российских авторов, которая показывает «подвиги» российских силовиков, освещает события советской эпохи. Есть ли в этих книгах антиукраинские произведения или содержащие советскую пропаганду, будут устанавливать эксперты.

Оперативники установили, что водитель должен был доставить российскую литературу в Киев. Свои логистические услуги он оценил в 20 000 гривен. Пограничники привлекли его к административной ответственности за нарушение пограничного режима и, вместе с пассажиром и грузом, передали представителям соответствующих правоохранительных структур для проведения необходимых экспертиз и квалификации деяния.