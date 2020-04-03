Минфин рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до $ 5 млрд

Украина в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита $ 5 млрд, сообщил министр финансов Сергей Марченко эфире канала «Украина-24», сообщает « Интерфакс – Украина ».

«Мы надеемся до конца года получить от МВФ дополнительно до $5 млрд в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения», – сказал Марченко.

Министр отметил, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо согласовать технически меморандум и принять в Верховной Раде последний пакет законов – о банках и изменения в госбюджет-2020. «Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет», – отметил Марченко.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует для Украины краткосрочную рецессию, после которой будет резкое восстановление экономики, которому будут способствовать инвестиции в государственный сектор.