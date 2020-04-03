От 7 до 9 лет лишения свободы: В Донецкой области будут судить пятерых нелегальных перевозчиков

Пятеро злоумышленников будут отвечать в суде за нелегальную перевозку пассажиров с временно неподконтрольной украинскому правительству территории. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2014-2018 годов 5 жителей Луганской области осуществляли незаконные автобусные перевозки лиц с временно неподконтрольной территории Луганщины к населенным пунктам Украины и в обратном направлении через закрытый международный пункт пропуска «Изварино» и на территорию Российской Федерации. Пассажирам услуги нелегальных перевозчиков обходились в 1 000 грн за 1 место.

Злоумышленникам грозит от 7 до 9 лет за решеткой с конфискацией имущества.