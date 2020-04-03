В Мариуполе зараженные коронавирусом болеют в легкой форме, – Бойченко

В Мариуполе (Донецкая обл.) ситуация по противодействию распространения коронавируса является контролируемой. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко сегодня, 3 апреля, во время брифинга по эпидемиологической ситуации в связи в коронавирусом.

«На сегодня ситуация абсолютно контролируемая. В Мариуполе есть шесть подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, которая проходит в легкой форме», – сказал городской голова.

По его словам, разработаны алгоритмы медицинских воздействий борьбы с коронавирусом в Мариуполе. «На этой неделе я лично проинспектировал первый уровень медицины, который является первым этапом борьбы с коронавирусом, лично посетил и детскую больницу № 4, и третью инфекционную. Я хочу сказать, что это, наверное, лучшая больница в нашем регионе, которая готова встречать пациентов», – считает Вадим Бойченко.

Он также отметил, что на сегодня из 80 подготовленных койко-мест заполнено всего лишь 6. «Соответственно, с чем мы столкнулись и как понимаем ход течения болезни. Мы понимаем, что основная угроза, то, по чему бьет коронавирус – легкие, основываясь на практике других стран. Медики активно делятся информацией», – уточнил мэр, рассказав, что к дорогому оборудованию, которое приобретено на уровне города или получено в виде помощи от донорских организаций – аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) будет подключен кислород. «Принято решение – каждую койку обеспечиваем кислородом», – отметил Бойченко.

По его словам, на следующей неделе эти работы будут завершены. «Мы сформируем 88 койко-мест, которые будут обеспечены кислородом. Не всегда нужен ИВЛ, в зависимости от течения болезни, бывает достаточно только кислородной маски, поэтому заблаговременно к ней нам нужны кислородоувлажнители, которые уже приехали в Мариуполь», – рассказал мэр.

Он также отметил, что все цепочки общения «нулевого» пациента, который приехал из Египта в Мариуполь, отслежены и изолированы. Все зараженные были из этой цепочки.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе первичные и вторичные медицинские звенья города готовят к приему больных коронавирусом. На средства защиты в городе уже потратили 15 млн грн. Закупают оборудование и строят кислородопровод.