Обещал закрыть дело: В Донецкой области полицейского поймали на взятке

На Донетчине при получении взятки задержали полицейского патрульной полиции. Об этом сегодня, 3 апреля, сообшает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как установило расследование, полицейский Управление патрульной полиции Департамента Нацполиции в Донецкой области получил от жителя Мариуполя взятку за непривлечение его к уголовной ответственности из-за незаконного хранения психотропных веществ. Свою «помощь» правоохранитель оценил в 10 тыс. грн.

«При получении взятки, 2 апреля 2020 года, милиционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины», – сказано в сообщении.

По информации прокуратуры, сейчас решаются вопросы сообщения злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с ее вымогательством) УК Украины, а также, избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Досудебное расследование продолжается.

Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.