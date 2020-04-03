Рада приняла законы, как тратить, а нужны законы – как эффективно тратить и где заработать, – Яценюк

Верховная Рада должна принять законы, необходимые для преодоления кризиса. Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время первой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященного теме недопущения экономического коллапса и создания условия для выхода Украины из кризиса.

«Меня удивляет, почему монобольшинство не выполняет свою ключевую функцию. Они, наоборот, сейчас, имея 254 голоса, должны голосовать. Вот здесь нужен сейчас турборежим… Сейчас наиболее важно, чтобы правительство, президент и парламент безотлагательно принимали решение», – сказал политик.

Он акцентировал, что сейчас нас окружает пандемический кризис и динамично надвигается кризис экономический.

Так, сейчас в мире более миллиона больных COVID-19, в Украине – уже почти тысяча.

Что касается экономических показателей, то индекс покупательной способности (PMI) в странах-членах ЕС на сегодня самый низкий за последние 22 лет. «В США на сегодня было зафиксировано почти 10 миллионов безработных», – сказал он.

«Украина не является островом. Надо откровенно признать, что у нас нет подушки безопасности. И Национальный банк Украины – это не Федеральная резервная система Соединенных Штатов и не Европейский центральный банк, которые имеют совершенно другие инструменты регулирования денежно-кредитной политики», – подчеркнул Яценюк.

С нынешними пандемическим и экономическим кризисами не стоит забывать о кризисе военном. «Россия никуда не убралась с территории Украины. И это еще больше уничтожает наши мощности и наши возможности бороться как с пандемией, так и с экономическими вызовами», – сказал политик.

Яценюк обратился к бизнес-ассоциациям и Атлантическому совету публично выразить поддержку позиции Кабинета министров и лично министру финансов по неотложной необходимости принятия изменений в закон о государственном бюджете. «Политическая мотивация, по которой члены парламента заблокировали принятие этого законопроекта, влечет за собой ужасные экономические последствия. Они сейчас приняли только законы, как тратить, но они не приняли того закона, как эффективно тратить и где заработать», – сказал Яценюк.

Лидер «Народного фонда» напомнил, что без программы с Международным валютным фондом Украина объявит дефолт: «Объявит дефолт – это станет банкротом. Не знаю на сколько лет».

Он подчеркнул необходимость неотложного принятия всех законов, которые нужны для программы с МВФ, и важность того, чтобы заседание парламента состоялось в кратчайшие сроки.

Яценюк предложил по результатам сегодняшней дискуссии создать антикризисный центр вокруг правительства с участием представителей бизнеса, реального сектора: «Собрать все ресурсы бизнеса, собрать медийные ресурсы для того, чтобы наработать план действий, как выжить государству, как выжить бизнесу, как выжить людям, которые работают в бизнесе и работающих в государственном секторе. Как не провалиться в пропасть экономического кризиса, из которого потом будем выходить годы».

«План – секвестр бюджета, программа с МВФ, антикризисный центр для и правительства и для бизнеса и четкое политическое и экономическое позиционирование каждого из нас на поддержку государства», – продолжил политик.

Участие в онлайн дискуссии также приняли новый министр финансов Украины Сергей Марченко, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала, старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд, а также директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин.