Среди 272 карт есть карточка «Вирус»: Мариупольский предприниматель разработал финансовую игру

После завершения обучения в Приазовском государственном техническом университете Максим Науменко решил стать предпринимателем. С детства с братом он любил делать из дерева разные поделки. Поэтому его первое дело – изготовление сувениров из дерева: доски, подставки, органайзеры, сообщает пресс-служба проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

В прошлом году летом Максим принял участие в бизнес-школе, которая проводилась в Мариуполе при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Бизнес-тренер Виталий Захарчук рассказывал о трансформационных финансовых играх, которые меняют мышление людей, способствуют развитию финансовой грамотности.

«Я стал изучать эти игры. Впоследствии приобрел себе одну, начал с друзьями играть. Но я видел, что в реальности это не так работает», – делится двадцатидвухлетний Максим Науменко.

С тех пор мысль о создании собственной игры его не оставляла. Предприниматель начал учиться этой игре и создавать свою. Потратил на это несколько месяцев, тестировал с друзьями, советовался с экспертами, совершенствовал и перерабатывал. Максим говорит, что игра претерпела десять переделок.

Игра состоит из трех видов круга. На каждом есть разные карточки – своего рода вызовы-задачи. Круги разные – одни для тех, кто тратит время и свои таланты, работая на других людей. Другие круги для тех, кто сам дает работу другим и обладает активами. Преодолевая вызовы, участники игры получают финансовый опыт. Одним из новых игровых ресурсов в разработке Максима стало свободное время. Игроки распоряжаются не только деньгами, а и своим временем, от чего в конце зависит их доход.

«Всего в игре 272 карты, недавно я добавил карточку "Вирус". Она влияет на все, что происходит на рынках и биржах. Есть такие ситуации, которые кардинально могут изменить бизнес, эта карточка одна из таких. Участники игры думают, как выжить в таких условиях. Некоторые виды бизнеса закрываются, одновременно есть такие, которые имеют большие доходы – сфера торговли продуктами, станции обслуживания по ремонту автомобилей, производители лекарств. Это очень перекликается сейчас с нашей реальностью», – говорит молодой предприниматель.