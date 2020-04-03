Перед девочкой разорвался снаряд: Пятилетняя Аленка из Донетчины пережила три операции

Пятилетняя Аленка живет с семьей в селе на линии разграничения в Донецкой области. Она самая младшая из 5 детей. Два года назад, когда она играла с другими детьми, перед ней разорвался минометный снаряд. Малышка пережила три операции. Все это время Аленку поддерживала ее семья, сообщается сегодня, 3 апреля, на странице в Facebook благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист»).

Аленка очень активная и любит внимание к себе. Она охотно рассказывает о своих друзьях и садике, который посещает.

«Я играла со своим другом Денисом у него дома. Он показал мне кусок металла, который он нашел у себя во дворе. Мы захотели сделать свисток из этого куска металла. И как только Денис ударил молотком по металлу – он взорвался», – рассказывает девочка.

Малышке пришлось пережить 3 операции, чтобы вылечить страшные повреждения желудка и желудочно-кишечного тракта. Сейчас около 50 маленьких частичек минометного снаряда остаются в ее печени, почках и других органах, поскольку их невозможно было удалить. Ее друг Денис тоже получил травмы и потерял пальцы.

В течение этого сложного времени, Аленку поддерживала ее семья. Они живут в селе Донетчины, на линии разграничения. «Из-за продолжительных боев много домов в селе повреждены. Мы слышим звуки обстрелов почти каждый день. Наш дом тоже был поврежден из-за взрыва мины во дворе», – вспоминает мама девочки.

Активные вооруженные действия происходили ежедневно в Красногоровке и Марьинке. «Бело-красные» таблички о наличии мин, установлены вдоль дороги от Мирьинки до Красногоровки. Согласно последним данным, эти районы самые загрязненные неразорвавшимися боеприпасами. Как дети, так и взрослые продолжают находить взрывоопасные остатки войны везде в городе, его окрестностях и в своих дворах.

В 2019 году Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), Агентство ООН по делам беженцев, и Норвежский Совет по делам беженцев (НРБ) помогли семье с ремонтом дома благодаря финансированию, предоставленному в рамках Гуманитарной помощи Европейского Союза.

В этом году УВКБ ООН и БФ «Право на защиту» работают с Аленой, чтобы помочь ей получить государственную справку, удостоверяющую инвалидность, полученную в результате взрыва. Справка помогла бы ей получать финансовую поддержку от государства, хотя бы для приобретения лекарств, что было бы большим облегчением для очень ограниченного семейного бюджета семьи.

«Когда я вырасту, я хочу быть гимнасткой», – заявляет Аленка, которая может с легкостью показать непростые гимнастические элементы. «Мы надеемся, что осуществлению мечты детей и взрослых на востоке Украины не помешает конфликт», – отметили правозащитники.

(Имена были изменены с целью конфиденциальности).