На Донбассе начали уголовное дело о сокрытии в «ЛНР» ситуации с короновирусом

По материалам Службы безопасности Украины (СБУ) прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли производства о сокрытии в «ЛНР» фактов заболевания COVID-19. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что представители оккупационной власти отдают преступные приказы о проведении политики замалчивания и искажения информации о распространении коронавируса среди жителей временно оккупированной территории Луганщины», – говорится в сообщении.

Как отмечается, через средства массовой информации «руководители администраций» пытаются убедить местное население, что на территории «ЛНР» людей с симптомами коронавируса не обнаружено. Также, скрывается количество больных с температурой в инфекционных отделениях больниц.

Сами же жители неподконтрольной Луганщины рассказывают об увеличении количества умерших с диагнозами острого респираторного заболевания и полное отсутствие защитных масок и противовирусных лекарств в аптеках.

По информации СБУ, на данный момент в Луганске и Кадиевке умерли 13 человек с признаками заболевания COVID-19. «Но местное население не обладает достоверной информацией о ситуации в регионе и подвергает себя смертельной опасности», – сказано в сообщении.

Как уточняют в СБУ, по оперативным данным, больных «ОРВИ» на неподконтрольной территории пока насчитывается около 10 тыс. Большинство из них не получает надлежащей медицинской помощи и находится дома из-за нехватки койко-мест в медицинских учреждениях. В то же время «администрациями республик» все силы брошены на обеспечение безопасности для нераспространения болезни среди военного контингента.

«Сотрудники СБУ констатируют нарушения главарями псевдообразования конституционных прав граждан на временно оккупированной территории Луганщины. Умышленные действия представителей оккупационных властей квалифицированны органами прокуратуры по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины», – сказано в сообщении.