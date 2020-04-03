Нардеп из Луганщины выздоровел от коронавируса

Народный депутат Украины из Луганской области Руслан Горбенко вылечился от коронавируса. Об этом он сегодня, 3 апреля, написал на своей странице в Facebook.

«Тест ПЦР дал сегодня отрицательный результат. В понедельник выписывают домой. При поступлении состояние было тяжелое», – написал он.

Также он написал, какими медицинскими препаратами его лечили:

Плаквенил 10 дней 2 таблетки в день;

Азицин 1 таблетка в день;

Амброксол 3 таблетки в день;

Лоратадин 1 таблетка на ночь;

Антибиотик Меронем 3 раза в день внутривенно;

Ингаляции лаферобион;

Температуру сбивать парацетамолом.

«Совет не от профессионального доктора, а от пациента, имеющего опыт: только начинаются симптомы – сразу начинайте лечение, тогда за 5 дней можно вылечиться в домашних условиях. Знаю о трудностях с доступностью препарата Плаквенил, но правительство уже решает проблему, и, надеюсь, поможет отечественной фармации, которая готова производить аналоги. Знаю, что протокол лечения утвердили только 2 апреля, но 21 марта врачи уже действовали профессионально», – написал он.

Напомним, 23 марта народный депутат Руслан Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице в Киеве. Он сдал 2 теста на коронавирус COVID-19.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины из Луганской области Сергей Шахов, у которого лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, уже также выписан из больницы.