Коронавирус: Медик рассказал о рисках при лечении «Плаквенилом»

Препарат «Плаквенил», который в Минздраве разрекламировали как единственный препарат для лечения коронавируса, пока не доказал свою эффективность в борьбе с Covid-19. Так считает экс-заместитель главного санитарного врача Киева Юлия Жигалова, пишут «Факты ICTV».

«Плаквенил» – противомалярийный препарат, главным действующее веществом которого является гидроксихлорохин. Он является имуносупресором. «Препарат, по сути, подавляет воспалительные процессы в организме за счет снижения иммунной реакции. Он используется для лечения системных заболеваний – ревматизм, СКВ, то есть там, где надо подавить иммунитет, чтобы не развивался воспалительный процесс», – говорит Юлий Жигалов.

Препарат зарекомендовал себя в борьбе с малярией, но о том, что он эффективен при коронавирусе, пока говорить рано. «Это неподтвержденная информация. Может, пробовали, появились какие-то результаты, но пока подтверждений и общих рекомендаций нет», – добавляет специалист.

К тому же «Плаквенил» является сильным средством и имеет ряд побочных эффектов. «Это мощный препарат. У него есть побочные реакции: он может негативно действовать на кожу, нервную систему, могут быть проблемы со зрением, ЖКТ, печенью», – добавляет эксперт.

Юлий Жигалов не рекомендует самостоятельно покупать этот препарат и заниматься самолечением. Это не принесет никакой пользы, а также лишит возможности людей, которым он правда необходим, приобрести нужное лекарство.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области ожидается поступление партии препарата «Плаквенил», который используется в лечении коронавирусного заболевания.