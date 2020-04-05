Выжить помогут креативность и кооперация: Бизнесменам дали кризисные советы

Владимир Чередниченко – переселенец-предприниматель из Бахмута (Донецкая обл.). Когда на Востоке Украины начались военные действия, он переехал в город из Донецка. В 2016 году стал предпринимателем. Сейчас является владельцем пяти разноплановых бизнесов, сообщает пресс-служба проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

К 2013 году Владимир Чередниченко работал в Донецке в сфере информационных технологий – помогал бизнесу различных сфер внедрить автоматизированные процессы. Впоследствии этот ИТ-опыт ему пригодился, когда переехал в Бахмута.

«Сфера ИТ в небольшом городе мало кого интересовала. Я решил основать собственное дело – открыл торговую точку – небольшую кофейню, чтобы люди могли купить кофе с собой. Сначала это было "кофе на колесах", потом я купил микроавтобус, добавил фастфуд, сейчас это стационарная точка. С тех пор началась моя предпринимательская история», – говорит предприниматель.

Этот бизнес является ликвидным и начал приносить прибыль. Владимир думал, как развиваться дальше. За четыре года он смог основать в Бахмуте еще четыре бизнеса – цветочную лавку, тренажерный зал для женщин, фитнес клуб, ночной караоке клуб. Секретом своего успеха считает все те знания, которые он имел с предыдущей работы.

«Главное – правильно организовать процесс: знать, кто и за что отвечает, кто покупает, кто продает, чего хотят клиенты, как это удовлетворить. Когда эти процессы отлажены, все будет хорошо», – делится Владимир.

В прошлом году предприниматель принял участие в тренинге, который проводился при содействии Проекта USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины». Вместе с другими участниками учился ораторскому искусству. После того тренинга создал общественную организацию «БизнесЛаб», чтобы развивать предпринимательскую культуру в городе.

«Коммуникация всегда важна, сейчас малый бизнес может выжить только благодаря коммуникации, креативности и кооперации. Но об этом надо больше говорить. Поэтому после тренинга я решил создать в Бахмуте "БизнесЛаб" – организацию, которая объединит предпринимателей, они могут поделиться собственными историями, чему-то научиться у бизнес-тренеров, помочь друг другу с контактами, совместно нарабатывать идеи», – рассказал Владимир Чередниченко.

В прошлом году предприниматель подал заявку на грант от проектов USAID. Сейчас продолжает развивать бизнес-связи в Бахмуте.

«Малый бизнес должен понять, что нужно объединяться. Супермаркеты выигрывают в цене, ведь покупают много. Как выжить владельцу небольшой лавки? Скооперироваться с соседом, ведь при хорошей цене и качественном сервисе, в его магазин придут люди, потому что он рядом, и они знают владельца. Нужно это понять и искать подходы к клиенту», – делится мыслями Владимир Чередниченко.

Предприниматель говорит, что малый бизнес сейчас нуждается креативных решениях. И в силу обстоятельств из-за введения карантина, многих ограничений должен переориентироваться.

«Когда бабушка с семенами сидела возле остановки или магазина – и это годы был стабильный бизнес. Затем семена стали паковать на предприятиях в пакетики и организовали продажи. Сейчас тот, кто найдет у такой бабушки с семечками принципиально новый подход, будет в выигрыше», – говорит Владимир.

Сегодня, делится предприниматель, он постоянно коммуницирует со своими работниками, знает их сферу ответственности, мониторит бизнес-процессы и знает, где их можно улучшить. Обязательно узнает мнение клиента, имеет от него обратную связь. И советует использовать это время, как новые возможности.

«Сейчас многие бизнеса переходят в онлайн. В ситуации когда клиент не придет к нам, необходимо стать ближе к клиенту, доставить свой товар ему домой. Считаю, что за передачей собственного опыта – будущее, это будет набирать популярность», – рассуждает Владимир Чередниченко.

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