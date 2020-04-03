Коронавирус: На Донетчине выпустили первую партию защитных костюмов для медиков (Фото)

В Донецкой области первую партию – около 700 одноразовых защитных костюмов передали для медиков Областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко в Facebook,

В частности, он рассказал о том, кто изготовил защитные костюмы и о поездке к медикам, которым они были переданы. «Их изготовило краматорское швейное предприятие Анеты Пьяных (которое, кстати, было создано в 2017 году при грантовой поддержке Донецкой областной государственной администрации). Осмотрел оперативно-диспетчерский пункт Центра, пообщался с медиками, поблагодарил их за их работу – они сейчас на передовой, первыми реагируют на вызов, который предстал сегодня перед Украиной и миром. Внимание как государственной, так и областной власти сосредоточено прежде всего на медицине. Должны пройти это испытание пандемией с максимальной эффективностью и минимальными потерями», – подытожил Кириленко.