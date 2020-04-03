Усиление карантина: В транспорт Краматорска пускают только в масках и по пропускам (Видео)

В связи с усилением карантинных мер, в общественный транспорт Краматорска с сегодняшнего дня, 3 апреля, пускают только по пропускам и в масках. Добраться, к примеру, до удаленной поликлиники стало сложнее.

Как рассказал горожанин Юрий Мишарев, узнал об ограничении он только сегодня. Поэтому еле добрался до больницы: подвез знакомый. «У меня и направление, и все есть, но водитель не взял. Надо, чтобы возили тех, кто в больницу едет и на работу. Надо, чтобы был свободный проезд», – считает мужчина.

Другой житель Краматорска, ветеран войны Василий Дейней, тоже не смог доехать в медучреждение. Мужчина живет сам. Жалуется, что ему, ветерану войны, от начала карантина никто из социальных служб даже хлеба не принес. А теперь даже поехать за продуктами не может. Мужчина рассказал, что вынужден идти в поликлинику пешком.

«Не берут. Пустой автобус, пустой троллейбус, не берут. Давай пропуск. Что делать? У кого пропуск выписать?» – говорит ветеран.

Как поясняют чиновники, пропуска выдают в городском совете и на предприятиях. Однако они предназначены только для врачей, работников магазинов и аптек, коммунальных учреждений и заводов. Всего выписали почти 12 тыс. таких спецталонов.

«Есть распоряжение ограничения перевозок. Это не мы придумали, это на уровне всей страны делается. Поэтому надо с пониманием отнестись к сегодняшней ситуации, которая сложилась в стране и в нашем городе», – отметила начальник отдела транспорта, связи и энергетики Краматорского горсовета Елена Бахметьева.

Пропуска должны действовать как в коммунальном транспорте, так и в маршрутках. Но частные перевозчики пока берут всех и не требуют разрешений. Главное условие – плати деньги за проезд.

Источник: ТК «Донбасс»