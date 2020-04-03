Оформить помощь, посмотреть реестры: Заработал портал госуслуг «Дія»

Открыть собственное дело за 10 минут, оформить помощь при рождении ребенка, получить необходимую справку, проверить данные о себе в государственных реестрах. Теперь все это можно быстро и удобно сделать онлайн на портале государственных услуг «Дія», сообщает пресс-служба Кабмина.

«Одной из главных целей Министерства цифровой трансформации до 2024 года является оцифровка 100% услуг, которые предоставляет государство. Для этого создан портал "Дія". На портале уже можно получить 27 публичных услуг онлайн, в частности – стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее. Оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет. Подать иск в суд, зарегистрировать авто или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Также граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров. Для этого на портале «Дія» необходимо зарегистрироваться в собственном Кабинете гражданина. Таким образом каждый желающий получит доступ к информации исключительно о себе.

Услуги на портале «Дія» предоставляются по принципу деления на категории и жизненные события. Каждая из категорий имеет подкатегории, в которых можно получить онлайн-услугу. К примеру, услуги категории «предпринимательство» дают пользователю возможность стать предпринимателем всего за 10 минут, просто заполнив необходимую форму. Также можно внести изменения в учредительные документы и закрыть ЧП. Услуги, связанные с ФОП, уже сейчас доступны в UI / UX-дизайне.

В ближайшее время на портале появятся оптимизированные услуги по прописке ребенка онлайн, услуги в сфере строительства, социальной защиты и регистрации юридических лиц.

В Кабинете гражданина доступны документы, отражаются в мобильном приложении «Дія», – свидетельство о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения. Позже будут также доступны цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

В Кабинете гражданина будет предоставляться доступ к личной информации в государственных реестрах. Сейчас подключено 5 реестров:

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований;

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;

Единый государственный реестр зарегистрированных транспортных средств и их владельцев Министерства внутренних дел;

Государственный земельный кадастр;

Государственный реестр обременений движимого имущества.

Для получения услуги на портале «Дія» необходимо иметь электронную подпись, можно авторизоваться с помощью сервиса id.gov.ua. Реинжинирингом и оцифровкой услуг на портале «Дія» в дальнейшем будет заниматься государственная IT-компания «Diia Company». Сопровождением услуг заниматься ГП «Дія».

Отмечается, что с 24 февраля текущего года до 30 марта продолжалось бета-тестирование портала «Дія». За это время было создано более 800 кабинетов гражданина, открыто ФЛП – 26, закрыто –17 внесли изменения – 87 пользователей.