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В «Л-ДНР» заявили о готовности допустить к удерживаемым лицам их родственников

04.04.20 13:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» готовы организовать допуск к пленным их родственников. Об этом заявила «уполномоченный по правам человека» Дарья Морозова, передают местные интернет-ресурсы.

«Исходя из гуманитарных соображений, власти ДНР готовы организовать допуск к восьми удерживаемым лицам их родственников, проживающих на территории Украины», – заявила Морозова.

С аналогичным заявлением выступила и представитель «ЛНР» Ольга Кобцева.

«Мы можем предоставить вам возможность посетить близких вам людей в местах их содержания, чтобы вы могли сами убедиться, что с вашими родными, находящимися в ЛНР, все нормально и их жизни ничего не угрожает», – сказала она.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса «уполномоченные по правам человека» «ДНР» и «ЛНР» Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен.

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