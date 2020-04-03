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В «ДНР» подтвержден третий случай заражения коронавирусом

03.04.20 21:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19.

Как сообщают местные интернет-ресурсы сегодня, 3 апреля, со ссылкой на «минздрав ДНР», заболевший в марте выезжал на подконтрольную украинской власти территорию. «Больному 62 года, он госпитализирован в инфекционное отделение, его состояние удовлетворительное, температура 37,1, кашля и одышки нет», – говорится в сообщении.

«Его супруга изолирована, о результатах ее тестирования будет сообщено. Выявлен круг общения для изоляции и тестирования. Все контактировавшие с данными гражданами находятся в режиме самоизоляции. По месту проживания проведены противоэпидемиологические мероприятия», – уточняется в сообщении.

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