Жительнице Луганщины грозит до 10 лет тюрьмы за организацию «референдума ЛНР»

На луганщине будут судить жительницу города Горное за организацию и проведение незаконного «реыерендума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуроры управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт по ч.2 ст.110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, жительница Горного в мае 2014 года в составе «участковой избирательной комиссии» приняла участие в организации и проведении незаконного «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности ЛНР». Она формировала списки избирателей, выдавала «бюллетени», контролировала процесс и порядок голосования.

После завершения псевдореферендума и подсчета бюллетеней, результаты голосования на этом участке были переданы в «центральную избирательную комиссию» для провозглашения в дальнейшем самостоятельности «Луганской народной республики».

Санкция ч. 2 ст. 110 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.