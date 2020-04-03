В Краматорске подполковник СБУ задержан за финансирование терроризма

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления Службы безопасности Украины в Волынской области и его сообщника при содействии финансированию терроризма в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч . 3 ст. 258-5 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в пресс-службе ГБР.

«По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически предоставлял военнослужащим, выполняющим задачи на линии разграничения в условиях ведения боевых действий, взятки за непрепятствование незаконному перемещению наличных через линию разграничения», – говорится в сообщении.

3 апреля 2020 года после предоставления очередной части неправомерной выгоды в сумме 28 тыс грн подполковник СБУ и его сообщник задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

У задержанных изъято 6 млн 400 тыс российских рублей, что по курсу НБУ составляет около 2 млн 300 тыс грн, которые они пытались передать через линию разграничения на временно оккупированную территорию Донецкой области.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура объединенных сил. Оперативное сопровождение – Управление внутренней безопасности Службы безопасности Украины.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.