Борьба с коронавирусом: В Мариуполе медикам выплатили дополнительно по 10 тыс. грн

В Мариуполе (Донецкая обл.) медработники получили надбавку к основной зарплате, которую решили выплачивать местные власти в качестве дополнительной мотивации в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил городской голова Вадим Бойченко сегодня, 3 апреля, во время брифинга относительно реальной ситуации по коронавирусу.

«Ключевое, что нужно было дать нашим врачам – ощущение безопасности, мы должны были их максимально обезопасить. Для этого мы не дожидались каких-то централизованных решений, мы с первых дней приняли решение закупать эти средства, и они уже есть в Мариуполе и будут еще, чтобы хватило для работы врачей с больными, рассчитанными на 88 койко-мест», – отметил Бойченко.

По его словам, на защитные средства для медиков потрачено более 15 млн грн. «На 15, 7 млн грн мы купили защитных комплектов на количество врачей из расчета 6 комплектов в смену», – уточнил он.

Мэр Мариуполя также сообщил, что в качестве дополнительной мотивации – сегодня медработники уже получили добавочные выплаты к существующим заработным платам. Средняя сумма составила 10 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что городской голова Вадим Бойченко заявил, что ситуация по противодействию распространению коронавируса является контролируемой.