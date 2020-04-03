Из Донбасса тоже: Музыканты оркестра «из квартир» записали клип в поддержку самоизоляции (Видео)

Украинский симфо-шоу коллектив Prime Orchestra присоединился к всемирной акции #StayAtHome – участники коллектива, находясь каждый у себя дома в разных регионах Украины, записали видеоклип. Часть участников группы представляли Донбасс.

Музыканты свои партии записали на смартфоны, а потом видео смонтировали в единый клип. Как утверждают в коллективе, в Украине еще никто не делал чего-то подобного.

«Подготовка и репетиции проходили в формате видеоконференции. Потом каждый участник под метроном записал свою музыкальную партию и отправил на сведение. Далее мы все смонтировали и получился классный позитивный "антивирусный" ролик», – прокомментировал co-продюсер и режиссер Prime Orchestra Юрий Рыбалка.

Весь процесс – от замысла до воплощения – занял 9 дней.

Идея создания ролика появилась у музыкантов во время пребывания в самоизоляции в разных городах Украины. В связи с введением карантина весенний тур, включающий 28 городов Украины (в том числе, города Донбасса) и ближнего зарубежья, оборвался на половине. В итоге, музыканты записали коллективное видео из микса популярных треков «Bad Guy» Билли Айлиш (Billy Eilish) и «Giant» Кельвина Харриса (Calvin Harris) и Rag'N'Bone Man, который исполняли в ходе тура.

Из 43 членов коллектива в дистанционной записи видео смогли принять участие 25 человек – музыканты и вокалисты хоровой группы из Харькова, Киева, Черновцов, Ровно, Полтавы, Сум, Дружковки, Северодонецка, Краматорска и Черкасс.

Главный месседж, который музыканты вкладывают в видео, – поддержать друг друга и зрителей в самоизоляции с призывом оставаться дома до окончания карантина.

В течение карантина Prime Orchestra планирует продолжать подготовку к концертам дистанционно и поддерживать всех подобными домашними видео.

В коллективе отметили, что остаток весеннего тура по городам Донетчины (Мариуполь, Покровск, Краматорск) и в Северодонецк (Луганская обл.) музыканты планируют отыграть в июне. Гастроли по Беларуси и странам Балтии перенесены на ноябрь.