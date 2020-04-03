В Северодонецке заработала лаборатория исследований на коронавирус (Видео)

В Северодонецке начала работу лаборатория для исследований на наличие коронавируса COVID-19. Раньше, для того, чтобы установить диагноз, каждый образец отправляли в Киев. Теперь время ожидания результата может сократиться от нескольких суток до нескольких часов.

Как отметил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай, достоверность результатов лаборатории – 95%. Можно также обнаружить инфекцию, которая протекает скрыто.

«Это дает нам возможность сэкономить время, а это главное для нас. Мы можем почти двое суток сэкономить, то время, пока тесты едут до Киева. Надеюсь, что с понедельника мы будем передавать тесты в нашу лабораторию», – сказал Сергей Гайдай.

Сегодня утром, 3 апреля, у лаборатории было 7 запросов от больниц Луганщины. Два из них – для пациентов, которых уже готовят к выписке. Остальные 5 – ждут информации о том, подтвердился ли диагноз. С прошлого вечера появились еще 2 подозрения. Медики говорят, что с нагрузкой спецучреждение справится. Мощность лаборатории – 30 анализов в день.

«Это очень влияет на проведение противоэпидемических мероприятий. Мы определили больного человека, мы определили контакты, и мы можем быстрее их изолировать, тем самым сократить количество людей, которые могут быть заражены этим вирусом», – заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов.

Оборудование предоставила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Тесты – местная епархия Украинской православной церкви. «Хотел бы также призвать всех жителей Луганщины, чтобы они серьезно отнеслись к тем карантинным предостережениям, о которых нам сегодня говорят врачи, придерживаться их и таким образом, и себя обезопасить, и проявить любовь к окружающим людям», – сказал Митрополит Северодонецкий и Старобельский Никодим.

Пока с диагнозом COVID-19 на Луганщине 3 человека. В лаборатории подчеркивают, что тесты проводят только по запросу больниц. Необходимость такого анализа определяют медики по протоколу Минздрава. Каждому желающему проводить тест не будут.

Источник: ТК «Донбасс»