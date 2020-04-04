В Украине подтверждено 1092 случая COVID-19

В Украине по состоянию на 10:00 сегодня, 4 апреля, подтверждено 1092 случая COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждено в 1092 человек, из них 78 детей.
- Винницкая обл. – 66 случаев;
- Волынская обл. – 17 случаев (1 летальный)
- Днепропетровская обл. – 14 случаев;
- Донецкая обл. – 8 случаев;
- Житомирская обл. – 9 случаев (1 летальный)
- Закарпатская обл. – 24 случая;
- Запорожская обл. – 28 случаев;
- Ивано-Франковская область – 94 случая (6 летальных)
- Киев – 195 случаев (1 летальный)
- Киевская обл. – 77 случая (4 летальных)
- Кировоградская обл. – 19 случаев;
- Львовская обл. – 14 случаев;
- Луганская обл. – 3 случая;
- Одесская обл. – 26 случаев;
- Полтавская обл. – 8 случаев;
- Ривенская обл. – 31 случай (4 летальных)
- Сумская обл. – 37 случаев (2 летальных)
- Тернопольская обл. – 135 случаев (2 летальных)
- Харьковская обл. – 1 случай;
- Херсонская обл. – 8 случаев (1 летальный)
- Хмельницкая обл. – 10 случаев;
- Черкасская обл. – 61 случай (1 летальный)
- Черновицкая обл. – 206 случаев (5 летальных)
- Черниговская обл. – 5 случаев.
Среди всех подтвержденных 60% – люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% – от 60 до 100 лет.
Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.
23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напоминаем! ️ Положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1 072 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.