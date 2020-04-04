В Украине подтверждено 1092 случая COVID-19

В Украине по состоянию на 10:00 сегодня, 4 апреля, подтверждено 1092 случая COVID-19. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждено в 1092 человек, из них 78 детей.

Винницкая обл. – 66 случаев;

Волынская обл. – 17 случаев (1 летальный)

Днепропетровская обл. – 14 случаев;

Донецкая обл. – 8 случаев;

Житомирская обл. – 9 случаев (1 летальный)

Закарпатская обл. – 24 случая;

Запорожская обл. – 28 случаев;

Ивано-Франковская область – 94 случая (6 летальных)

Киев – 195 случаев (1 летальный)

Киевская обл. – 77 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. – 19 случаев;

Львовская обл. – 14 случаев;

Луганская обл. – 3 случая;

Одесская обл. – 26 случаев;

Полтавская обл. – 8 случаев;

Ривенская обл. – 31 случай (4 летальных)

Сумская обл. – 37 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. – 135 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. – 1 случай;

Херсонская обл. – 8 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. – 10 случаев;

Черкасская обл. – 61 случай (1 летальный)

Черновицкая обл. – 206 случаев (5 летальных)

Черниговская обл. – 5 случаев.

Среди всех подтвержденных 60% – люди в возрасте от 30 до 59 лет, и 20,7% – от 60 до 100 лет.

Всего зафиксировано 28 летальных случаев от COVID-19 в Украине, из которых 9 мужчин и 19 женщин. 85% всех умерших от COVID-19 имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, а у некоторых лиц были сочетании заболевания.

23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напоминаем! ️ Положительный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 22:00 3 апреля в Украине зафиксировано 1 072 случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.