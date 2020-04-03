Советник Зеленского сообщил о создании совета по продовольственной безопасности

Сегодня Украина находится на передовой борьбы с распространением коронавируса, однако в стране идут процессы, останавливать которые нельзя. Это качественное обеспечение и проведение весенне-полевых работ, а также достижение высоких показателей урожайности. Об этом советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил в комментарии « УНИАН ».

«Мы уже сегодня должны серьезно думать о том, как во время чрезвычайной ситуации подготовить и обеспечить также и осеннюю посевную кампанию. В этом процессе активно задействованы не только сельскохозяйственные предприятия, но и смежные отрасли. Надо вносить удобрения – это значит, что важна бесперебойная работа украинских химиков. Важное поставки топлива. Важная работа всей логистической системы в масштабах страны – все, что касается вопросов работы складов, транспортировки грузов как в одну, так и в другую сторону – и к полям, и с полей», – заявил Устенко.

Советник Зеленского отметил, что в настоящее время национальный приоритет номер один в Украине – это борьба с коронавирусом, однако после эпидемии страна не должна оказаться в ситуации продовольственного кризиса. «Поэтому приоритетом номер два в нынешних обстоятельствах я бы назвал защиту продовольственной безопасности нашей страны. От того, какие будут дела в АПК и отраслях, его обеспечивают – реально будет зависеть, есть ли у нас хлеб на столе в этом и следующем году», – считает советник президента.

«Осознавая все риски и угрозы, которые есть на сегодня, мы инициируем создание оперативного координационного совета под рабочим названием "Урожай 2020"», – добавил Устенко.

По словам советника Владимира Зеленского, в этот координационный совет войдут представитель Офиса Президента, представители министерства экономики, сам министр экономики, который уже подтвердил свое участие в этом формате. «В этот же координационный совет должны войти представители СНБО, ведь в нынешних обстоятельствах это серьезный вызов и для них тоже. На сегодня у нас уже есть запросы от профильных ассоциаций химиков и аграриев, которые готовы предоставить своих экспертов, и мы будем активно привлекать опыт и видение специалистов, которые в прямом и переносном смысле работают в "в полях" и которые могут давать быструю обратную "связь"», – отметил Устенко.

По его словам, в случае необходимости будут привлечены профильные специалисты из других министерств и из регионов. «Очевидно, что к решению многих задач придется привлекать не только представителей аграрного сектора, или химиков, или представителей сельскохозяйственного машиностроения, но нужны будут специалисты из министерства инфраструктуры, нужны будут специалисты из силовых ведомств, если будут возникать такого рода моменты. Возможно потребуются специалисты из министерства финансов», – добавил советник президента.

По словам Устенко, Украина впервые за время независимости будет обеспечивать посевные кампании и урожай в столь экстраординарных условиях. «Это реальная борьба за стабильность на украинском продовольственном рынке, а также за наш экспорт. Поэтому должна быть комплексная слаженная работа государства вместе с представителями критически важных отраслей. Задача координационного совета будет заключаться в том, чтобы оперативно реагировать на проблемы и новые вызовы», – отметил Олег Устенко.