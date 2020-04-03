Транш МВФ, дефолт, падение ВВП: Участники Киевского форума обсудили, как избежать риски коронавирусного и экономического кризисов (Видео)

Украинская власть должна срочно принять меры для эффективной борьбы с пандемией коронавирусной болезни и не допустить дефолта страны и падение уровня жизни граждан. Об этом говорили участники Киевского форума во время онлайн-дискуссии «Как не допустить экономического коллапса и создать условия для выхода Украины из кризиса?», передает пресс-служба фонда Арсения Яценюка «Открой Украину».

Так, новоназначенный министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркнул, что хотя ситуация в стране сложная, но контролируемая. Он сообщил, что Минфин подготовил изменения в госбюджет, которые решают вопрос сбалансирования бюджета и предусматривают создание так называемого фонда борьбы с коронавируса при объеме около 97 млрд грн. «Мы не будем, например, создавать какие-то популистские вещи, но наиболее незащищенные категории граждан, в первую очередь пенсионеры, граждане, потерявшие вынужденно работу, которые вынуждены будут получать определенную социальную помощь, врачи будут защищены. Этот фонд именно предусмотрен для таких целей», – сказал Марченко.

По его словам, Министерство финансов также активно ведет переговоры с МВФ и уже согласовало рамки доходов и дефицита. «Остается согласовать технический меморандум, сегодня опять-таки будет очередной раунд переговоров, редакционные некоторые вещи. Также остается проголосовать закон о банках, так называемый "зомби-банки"-закон. Если этот пакет законов будет проголосован, есть надежда, что мы получим в ближайшее время транш в бюджет», – сказал он.

Кроме того, по словам министра, правительство планирует максимально сохранить капитальные расходы, в частности, строительство дорог: «Это позволит нам каким-то образом оживить экономическую активность, создать спрос государства на рынке металлопродукции, другой продукции, рабочие места».

Президент Европейской бизнес ассоциации Томаш Фиала сравнил нынешний кризис с предыдущими, отметив, что Украина сейчас входит в кризис лучше подготовленной благодаря реформам, которые были проведены за последние 6 лет. «Последние 6 лет проводилась очень консервативная фискальная и монетарная политика, у нас гораздо лучше подготовлен финансовый сектор, у нас последние 5 лет есть независимый Национальный банк», – сказал он.

Фиала отметил также капитализацию банковской системы, меньшую зависимость от падения экспорта и проведенную реформу «Нафтогаза», после которой компания стала прибыльной.

Фиала считает, что коронавирус повлечет наибольшее падение мирового ВВП за последние 90 лет. «Если мы в Украине добьемся падения ВВП только на 5% – это будет очень хороший результат, и для этого придется хорошо поработать», – подчеркнул он.

При этом Верховная Рада должна принять законы, необходимые для сотрудничества с МВФ, чтобы избежать дефолта. «Потому что если мы наложим на нынешние проблемы Украины еще дефолт, то у нас будет и безработица, и падение ВВП будет исчисляться десятками процентов, и мы действительно не восстановим тот уровень благосостояния еще много лет», – сказал Фиала.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер также подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества с МВФ, чтобы избежать дефолта. «Если дефолт будет – это будут сотни тысяч потерянных рабочих мест», – сказал он.

Бизнес понимает, что не сможет в этом году достичь поставленных финансовых целей, тем не менее попытается сохранить рабочие места. «Большинство поняли, что увольнять персонал также не будут. Почему? Потому что позже нанимать персонал очень трудно, поэтому бизнес будет стараться удержать лучшие кадры, команды, которые уже построены», – продолжилГундер.

Старший советник Атлантического совета Андерс Аслунд считает, что введенные в Украине карантинные меры позволили не допустить распространения болезни, как это происходит сейчас в США. По его мнению, карантинные мероприятия должны продолжаться 2-3 месяца и власть должна помочь финансово гражданам, которые могут потерять из-за этого работу. При этом он раскритиковал действия правительства: «Не работает правительство в последнее время. Когда господин Яценюк был премьер-министром – тогда Кабмин работал. Собирались министр финансов, министр экономики, глава НБУ, премьер-министр, заместитель премьера, и раз в неделю обсуждали экономическую политику. Этого как-то не сложилось в последние полгода».

Директор экономических и социальных программ аналитического Центра Разумкова Василий Юрчишин отметил, что ожидается падение ВВП более чем на 5-7%, а дефицит бюджета будет гораздо больше, чем прогнозирует правительство. «В критической ситуации, которая есть сегодня, нам нужно переходить к монетарной и фискальной экспансии, нужна активная стимуляция как монетарных, так и фискальных показателей», – сказал он, добавив, что власть должна принять меры, чтобы экономика могла стартовать не «с нуля» после завершения кризиса. Для этого, в частности, нужно снизить налог на прибыль для новых инвестиционных проектов и оказать поддержку промышленности.

Как сообщалось ранее, в онлайн дискуссии также принял участие премьер-министр Украины 2014-2016 гг., лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк. Он отметил, что сейчас Украину окружает пандемический и мировой экономический кризис. И самое главное, чтобы президент, правительство и парламент безотлагательно принимали решения, в частности, о сотрудничестве с МВФ, чтобы не допустить дефолта.