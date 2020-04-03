В Украине уже 1 072 случая болезни COVID-19

В Украине зафиксировано уже 1 072 случая коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на сегодня, 3 апреля, 22.00. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.

Всего зафиксировано 27 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 23 человека уже выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Уточняется, что исследования проводит вирусологическая референс-лаборатория ЦОС Украины и областные лабораторные центры. Анализируются образцы не только тех людей, которым установлено подозрение, а и контактных лиц.

С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 4 893 подозрения на новую коронавирусную инфекцию. «Напоминаем! Позитивный результат экспресс-теста на COVID-19 не является подтверждением диагноза. Болезнь можно установить только на основании лабораторного исследования», – говорится в сообщении.

Напомним, что по состоянию на 22.00 2 апреля, в Украине было зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.