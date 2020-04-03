Уголовное дело о сокрытии в «ДНР» ситуации с коронавирусом открыто на Донетчине

Прокуратура Донецкой области начала уголовное дело о сокрытии в «ДНР» ситуации с коронавирусом. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены данные по фактам нарушения оккупационной администрацией "ДНР" законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, на временно оккупированной территории Донецкой области, а именно – в части невыполнения обязательств по принятию и проведению профилактических, предупредительных и медицинских мероприятий, необходимых для предотвращения распространения коронавируса», – сказано в сообщении.

«Досудебным расследованием установлено, что с марта 2020 года руководство "ДНР", контролируемое Российской Федерацией, уклоняется от выполнения своих прямых обязательств по защите гражданского населения: не обеспечивает тестами на определение COVID-19, медицинскими препаратами, средствами личной защиты и скрывает от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирус. Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала и недостаточного количества мест в лечебных учреждениях», – уточнили в прокуратуре.

Кроме этого, по состоянию на 2 апреля 2020 года «администрацией ДНР» признано наличие только двух инфицированных коронавирусом. Лицам, которые имеют выраженные симптомы заражения COVID-19, устанавливают диагноз ОРВИ. «В некоторых случаях диагностика заболевания проводится только у представителей оккупационной администрации и военных. Вместе с этим врачей заставляют подписывать обязательства о неразглашении реального состояния заболеваемости», – говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что указанные действия являются нарушением требований ст. ст. 55, 56 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. 75 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I), которые ведут к нарушению конституционных прав и свобод граждан Украины на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области.

Ранее сообщалось, что по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) прокуратуры Донецкой и Луганской областей открыли производства о сокрытии в «ЛНР» фактов заболевания COVID-19. Их действия квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны.