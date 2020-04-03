Бизнес Донбасса: Как государство поддержит предпринимателей во время карантина (Видео)

Тысячи жителей Донбасса из-за карантина остались без работы. От последствий пандемии в беде и предприниматели. Ведь большинство частных учреждений в сфере услуг и производства – закрыты.

Жительница Мариуполя Виктория Цопа преподает английский язык. По ее словам, раньше проводила около 6 уроков в день. Сейчас во время карантина учит дистанционно. Жалуется, что нагрузка уменьшилась в 5 раз. Потому что большинство слушателей изучали язык для себя, поэтому от лишних расходов пока отказались.

«Все, что осталось, – это ВНО. То есть те, кто понимает, что в любом случае им как-то готовиться надо, что это все не напрасно и им надо будет проходить тестирование», – говорит Виктория.

По словам директора школы английского языка Маригариты Мацегоры, в филиалах школы, где работает Виктория, пока занятий нет. Однако, за аренду все равно платят, хоть и средств на это вскоре может не быть.

«Сократились, конечно, и доходы. В связи с тем, что количество уроков уменьшилось. Из-за того, что небольшое количество людей согласилось заниматься в скайпе», – пояснила директор школы.

Из-за карантина в убытках и заведения питания. Так, Евгения Стецкая – владелица кафе. Она рассказывает, что ее кафе – это прежде всего место, где можно было весело провести время. Поэтому вариант «кофе с курьером» пока не рассматривает. «Естественно, в этом случае никакого заработка, вообще быть не может. Просто для поддержки и возможности хоть как-то оплачивать счета, которые остались все равно», – считает она.

Облегчить жизнь предпринимателям пытаются в Верховной Раде. В два этапа приняли ряд изменений. Пока не штрафуют за некоторые нарушения трудового законодательства и освобождают от единого социального взноса всех физических лиц-предпринимателей. Также не начисляется плата за землю.

Согласно закону о поддержке бизнеса, приняты следующие изменения:

не штрафовать за нарушение налогового законодательства, совершенные в период с 1 марта по 30 апреля 2020;

освободить от единого социального взноса всех физических лиц-предпринимателей с 1 марта по 30 апреля;

установить мораторий на проверки с 18 марта по 30 апреля 2020 года;

продлить срок представления годовой декларации о доходах до 1 июля 2020 года;

не начислять плату за землю с 1 марта по 30 апреля 2020 года.

На днях появились дополнительные нововведения. Теперь предпринимателям оформить дистанционную работу стало легче. Но главное в этом случае – понятие «частичной безработиы» для малого и среднего бизнеса. То есть, будут предоставляться деньги для выплат работникам, если рабочие места за ними будут сохраняться. За помощью частники могут обратиться и в Центр занятости.

«Частичная помощь по безработице непосредственно людям, которые продолжают работать в бизнесе. Это может быть средний, это может быть малый бизнес. Это касается производства. В законе четко определено, что в производстве», – отметил директор Мариупольского городского центра занятости Юрий Чуприна.

В результате, таким предпринимателям, как Маргарита и Евгения – в центре занятости едва могут помочь. Потому что работают женщины в сфере услуг. То есть, не производят свой товар, например, мебель или одежду.

Источник: ТК «Донбасс»