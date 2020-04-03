В Мариуполе цены на лимоны, имбирь и чеснок бьют рекорды (Видео)

В Мариуполе жители активно скупают продукты, которые считают противовирусными. Как результат, выросла цена на лимоны, чеснок и имбирь.

Как рассказывает мариуполец Евгений Кальянов, лимоны и имбирь он покупает регулярно. Разрезает на части и ест, а когда болит горло, то добавляет в чай. Считает, что действенное средство против простуды. А вот с коронавирусом бороться лучше другими методами. «Нужно думать, беречь себя, близких, родных, сидеть дома. Лучше заказать доставку курьерскую», – уверен мужчина.

По словам продавцов, за две недели лимоны и чеснок подорожали вдвое, имбирь – в шесть раз. «Разбирается очень быстро. Он только в закупке был 500 грн. Я думаю, это в связи с карантином, потому что таких резких скачков цен обычно не бывает», – говорит администратор супермаркета Татьяна.

Издавна люди укрепляют иммунитет чесноком, лимоном и имбирным корнем. Благодаря их полезным микроэлементам организм гораздо эффективнее борется с опасными вирусами. Но помогут ли они защититься от коронавируса? Медики уверяют, что эти продукты – не панацея от болезней. И рассчитывать на такие витамины не стоит.

«Считается, что витамин С, аскорбиновая кислота помогают при коронавирусе. Конечно же это не так. Лимон не поможет от коронавируса. Есть другие средства, лекарственные препараты, а лимон, имбирь – это средства профилактики», – напомнил главный врач Центра первичной медико-санитарной помощи № 3 Александр Лазаренко.

Он добавил, что в первую очередь, от коронавируса вас защитит собственная предусмотрительность и гигиена. Следует мыть руки, следить за чистотой одежды и комнаты, а также, без крайней необходимости не выходить из дома.

Источник: ТК «Сигма»