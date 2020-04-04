Сводка из зоны ООС за 3 апреля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 16 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию. В течение суток противник открывал огонь по позициям Объединенных сил из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для прекращения обстрелов украинские военные использовали дежурные огневые средства. Потерь среди украинских защитников результате обстрелов не было. Об этом сегодня, 4 апреля, соощает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 10 обстрелов:

В районе Павлополя – из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Авдеевки – из минометов калибра 82 мм, стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки – из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Каменки и Новотроицкого – из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра;

в районе Опытного – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

«Украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел со стороны оккупационных войск и дали враждебным подразделениям достойный отпор», – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» совершено шесть обстрелов:

возле Новотошковского – из 122 мм минометов и артиллерии;

в районе Орехово – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

у Новозвановки – из миномета 82-го калибра;

у Луганского – из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди украинских военных результате обстрелов не было.

С началом этих суток НВФ огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских военных нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили об обстрелах Зайцево (южное), Коминтерново (после переименования Пикузы), Старомихайловки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовской», Вольво-Центр ), Спартака, Петровского. Применялись артиллерия кабилром 122 мм, минометы калибром 82 мм, БМП-1, АГС, зенитная установка, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрела Зайцево зафиксировано повреждение дома по адресу ул. Рыбалко, 212 (кровля, остекление, стены дома).

Также повреждение получил автомобиль.

В результате обстрела Спартака осколками поврежден газопровод среднего давления по адресу ул. Путиловская Роща,16А.

На данный момент 240 абонентов остались без газообеспечения.

В «ЛНР» сообщили о двух нарушениях «режима тишины». Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и села Нижнее Лозовое. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов (АГС).