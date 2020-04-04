В ОБСЕ рассказали о ситуации в районе КПВВ

Контрольные пункты въезда-выезда Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях и соответствующие блокпосты вооруженных формирований были по-прежнему закрыты для пересечения на фоне вспышки COVID-19. Об этом говорится в отчете Специльной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Так, в Донецкой области члены патруля Миссии отметили, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) рядом с Гнутово, Новотроицким и Майорском и соответствующие блокпосты незаконных вооруженных формирований около Верхнешироковского, Еленовки и Горловки были по-прежнему закрыты в связи со вспышкой COVID-19.

В Луганской области команда Миссии обратила внимание на то, что КПВВ у Станицы Луганской и соответствующий блокпост незаконных вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской также были закрыты в связи со вспышкой COVID-19.

Утром 2 апреля Миссия зафиксировала, что КПВВ в Станице Луганской и соответствующий блокпост незаконных вооруженных формирований к югу от моста возле Станицы Луганской по-прежнему были закрыты для перемещения гражданских лиц.

На КПВВ члены патруля Миссии видели 21 человека (11 мужчин и 10 женщин), которые, по сообщениям, ожидали прохода в неподконтрольные правительству районы.

В н. п. Старогнатовка (подконтрольный правительству, 51 км к югу от Донецка) мужчина сообщил наблюдателям, что его жена поехала в неподконтрольные правительству районы в гости к дочери и теперь не может вернуться в подконтрольные правительству районы.