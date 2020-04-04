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В Донецке штрафуют предпринимателей из-за COVID-19

04.04.20 11:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке «полиция» оштрафовала предпринимателей на 230 тысяч рублей (около 100 тыс. грн по курсу местного банка на 4 апреля 2020 г.) за нарушения санитарно-эпидемиологических норм в период действия режима повышенной готовности из-за угрозы COVID-19. Об этом сообщает «МВД ДНР».

За два дня на 30 и 40 тысяч рублей оштрафованы продавец и управляющий магазином в Куйбышевском и Ворошиловском районах города. Причина – отсутствие медицинских масок у персонала. Еще 160 тысяч рублей штрафа разделили владельцы двух кафе в Кировском районе за схожие нарушения.

Кроме того, выявлено пять фактов нарушения режима самоизоляции на дому. В отношении всех нарушителей составлены административные протоколы и наложены штрафы на общую сумму в 30 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, «народный совет ДНР» принял «закон» «Об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», также введены ряд ограничений.

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