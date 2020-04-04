Препятствование выполнению мандата ОБСЕ: НВФ не пропускают патрули через дорожные коридоры

Члены незаконных вооруженных формирований по-прежнему запрещали патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях. Эти ограничения являются препятствованием выполнению мандата Миссии. Об этом говорится в отчете Миссии.

Так, 2 апреля на блокпосте к западу от Верхнешироковского (бывш. Октябрь, неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) 2 члена незаконных вооруженных формирований (один был явно вооружен) снова отказали патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от командиров в связи с COVID-19».

На блокпосте вблизи Еленовки (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) 6 членов вооруженных формирований (пятеро были явно вооружены) снова отказали патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от командиров».

На блокпосте около Горловки (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) 3 вооруженных члена незаконных вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от командиров никого не пропускать через блокпост, включая СММ».

На блокпосте вооруженных формирований к югу от моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены незаконных вооруженных формирований снова отказали патрулю СММ в проходе в подконтрольные правительству районы.

Как сообщалось ранее, Украинская сторона официально проинформировала генерального секретаря ООН о том, что в НВФ на востоке Украины запретили доступ наблюдателям СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий. Европейский Союз отреагировал на то, что на Донбассе незаконные вооруженные формирования «Л-ДНР» запретили патрулям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и представителям гуманитарных организаций доступ на временно непоконтрольные украинскому правительству территории.