В практике Минска нет никакого прямого «диалога Киева и Донбасса», – Кулеба

В сложившейся практике консультаций в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы нет никакого «прямого диалога Киева и Донбасса». Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал на своей странице в Facebook.

«Не существует в сложившейся практике консультаций в Минске никакого "прямого диалога Киева и Донбасса", от которого кто-либо, включая Берлин и Париж, "могут отклониться в исполнении". Есть лишь абсолютно прозрачные договоренности в рамках единого Минского процесса и Трехсторонней контактной группы, в которую входят Украина (защищается), ОБСЕ (посредник) и Российская Федерация (напала). Дипломатично призываю российских коллег придерживаться исключительно имеющейся в настоящее время практики и использовать язык Минских соглашений», – подчеркнул министр.

Он указал, что сделанные 2 и 3 апреля предвзятые и тенденциозные комментарии российских официальных лиц, в том числе МИД, имеют целью оказание определенного давления на Германию и Францию как участников «нормандского формата». Кроме этого, по его словам, эти комментарии содержат существенные неточности, искажающие согласованный статус-кво, и откровенно лживые пассажи в адрес Украины.

Кулеба также опроверг утверждения о якобы ухудшении ситуации с правами человека в Украине.

«Зато наши иностранные партнеры и российские дипломаты прекрасно знают, что такие нарушения четко зафиксированы представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно подконтрольных (оккупированных) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины», – отметил глава МИД.

Министр констатировал, что глобальные события, непосредственно связанные с распространением коронавируса и строгими ограничительными мерами в разных странах существенно влияют на интенсивность работы Трехсторонней контактной группы и в целом на переговоры. Однако в этом, по его словам, нет никаких попыток политизации – а лишь строгое соблюдение общепринятых сейчас мер безопасности и здравого смысла.

Как сообщалось ранее, министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в срыве Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО*.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО*, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей