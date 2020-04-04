В Украине в условиях карантина продолжают работать 60% владельцев бизнеса, – Союз украинских предпринимателей

Почти 60% владельцев бизнеса продолжают работать в условиях карантина. Таковы данные опроса Союза украинских предпринимателей. Об этом «Громадському радіо» рассказала исполнительная директор союза Екатерина Глазкова.

Вместе с тем она отметила: это касается среднего и крупного бизнеса.

«Отношение к продлении карантина до 24 марта у большинства предпринимателей отрицательное. Так ответили 42% владельцев бизнеса, 30% пока не определились. Почти 60% владельцев бизнеса продолжают деятельность (это характерно для большого бизнеса). Только 51% из тех, кто сейчас работает, способны продержаться больше месяца. То есть запас прочности у бизнеса очень небольшой», – говорит она.

Глазкова добавила: только каждый четвертый предприниматель сможет продержаться в условиях карантина два или три месяца без банкротства. Впрочем, и это зависит от поддержки правительства.