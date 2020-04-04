В ОБСЕ подчеркнули необходимость проведения разминирования на востоке Украины

По случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик и Координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен повторно отметили важность и неотложность проведения разминирования на востоке Украины.

«В свете призыва Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к поддержке более масштабной борьбы против коронавируса COVID-19 именно сейчас, как никогда ранее, подписанты Минских соглашений должны выполнить взятые на себя обязательства по изъятию существующих мин и воздержанию от установления новых. В прошлом году мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. В 2019 году 10 из 48 гражданских жертв от мин и неразорвавшихся боеприпасов – это дети. Начиная с 2017 года СММ зафиксировала около 300 жертв среди гражданского населения от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов. В этом году таких жертв уже 12 человек», – сказал Чевик.

Посол Чевик приветствовал недавнее разминирование на участках разведения в Луганской и Донецкой областях, однако подчеркнул, что предстоит сделать больше. «Существует насущная необходимость в противоминной деятельности в местах сосредоточения граждан, в частности вблизи школ, больниц и контрольных пунктов въезда-выезда вдоль линии соприкосновения. Мины и другие взрывоопасные предметы также угрожают безопасности наблюдателей Миссии и препятствуют выполнению мандата СММ, ограничивая их свободу передвижения», – подчеркнул он.

«Чрезвычайно важно создать орган по вопросам противоминной деятельности, который будет осуществлять координацию усилий всех участников процесса, как государственных, так и неправительственных. Более слаженные и эффективные меры реагирования помогут снизить риски для людей, исходящих от взрывоопасных предметов. Мы готовы и в дальнейшем поддерживать Украину не только путем предоставления оборудования и проведения тренингов, но также в форме консультаций по вопросам формулирования политики, в частности по совершенствованию соответствующих законодательных актов с целью реализации такого межведомственного сотрудничества», – отметил Координатор проектов ОБСЕ в Украине Генрик Вилладсен.

В течение прошлого года Офис координатора проектов ОБСЕ в Украине передал украинским властям металлоискатели и защитное снаряжение, провел тренинги по вопросам контроля качества гуманитарного разминирования, предоставил доступ к международному опыту, в частности в сфере преодоления угроз от самодельных устройств. Вместе с Женевским международным центром по вопросам гуманитарного разминирования Координатор проектов ОБСЕ в Украине способствовал внедрению цифровой базы данных противоминной деятельности IMSMA и повышению навыков ее использования.