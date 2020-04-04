С интервалом в один час: В Краматорске произошли два серьезных ДТП

В Краматорске в вечернее время с интервалом в один час произошли две аварии. По обоим фактам возбуждены уголовные производства. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

3 апреля около 17:00 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение из службы 102 о том, что по улице Днепровской произошло дорожно-транспортное происшествие.

Следствие установило, что водитель автомобиля «Audi» совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21043, в результате чего не справился с управлением и въехал в столб, получив телесные повреждения.

Второе ДТП произошло через час. По предварительным данным водитель автомобиля ЗАЗ-DAEWOO, выполняя маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, который двигался во встречном направлении. В результате аварии 23-летний водитель мотоцикла получил телесные повреждения.

По обоим фактам начато досудебное расследование по уголовным производствам, открытым по фактам правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины.