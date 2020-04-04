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Новый транш для Украины: В МВФ назвали два условия

04.04.20 15:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международный валютный фонд ожидает внесения изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год и принятия закона о банковском регулировании. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, передает «Сегодня».

«Мы приветствуем поддержку парламентом Украины в первом чтении законодательства, направленного на усиление основ реструктуризации банков, и ожидаем его окончательного принятия. Мы также ожидаем принятия изменений в бюджет на 2020 год, которые помогут властям дать ответ на чрезвычайные вызовы, стоящие вследствие COVID-19», – сказано в заявлении.

В то же время Люнгман призвал украинские власти продолжать работу со Всемирным банком для внедрения эффективного, прозрачного и конкурентоспособного рынка земли.

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