В Минздраве рассказали, сколько раз во время самоизоляции можно выходить на улицу

Лица, которые находятся на самоизоляции, могут не чаще двух раз в неделю выходить на улицу для пополнения запасов продуктов и лекарств. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Люди, которые находятся в самоизоляции, не чаще чем два раза в неделю могут оставить место для пополнения запасов предметов первой необходимости», – сказал Ляшко.

При этом людям, которые лечатся от COVID-19 на дому, рекомендуется вообще не выходить на улицу.

«В отношении людей, которые являются больными и будут проходить амбулаторное лечение, наша просьба вообще не выходить, потому что это будет контролироваться и жестко контролироваться. Мы сделаем все возможное, чтобы люди, которые лечатся от короновирусной болезни на дому, получали лекарственные препараты, а также питание», – сказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10:00 сегодня, 4 апреля, подтверждено 1092 случая COVID-19.