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В Минздраве уточнили, когда в Украине прогнозируется пик COVID-19

04.04.20 14:15
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Пик COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

«Не поддавайтесь чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещают заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Ведь уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10:00 сегодня, 4 апреля, подтверждено 1092 случая COVID-19.

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