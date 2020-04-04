В Минздраве уточнили, когда в Украине прогнозируется пик COVID-19

Пик COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщил заместитель министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины и руководитель работ по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации государственного уровня Виктор Ляшко.

«Не поддавайтесь чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещают заведения без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Ведь уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на 10:00 сегодня, 4 апреля, подтверждено 1092 случая COVID-19.