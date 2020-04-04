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В Краматорске, выпав из окна, тяжело травмировался ребенок

04.04.20 14:41
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске пятилетний ребенок выпал из окна. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает Краматорский отдел полиции.

Информация в полицию поступила от медиков ДТМО: в больницу был доставлен мальчик в тяжелом состоянии, который травмировался в результате падения с высоты.

Установлено, что 5-летний мальчик находился в детской комнате. Пока мать отвлеклась, малыш оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса, и ребенок выпал из окна второго этажа.

Полиция призывает родителей быть внимательными и не оставлять детей без присмотра у открытых окон.

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