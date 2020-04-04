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На лодке через Северский Донецк перевезли около 5000 пачек контрафактных сигарет

04.04.20 17:36
Фото: Пресс-центр Операции объединенных сил
Фото: Пресс-центр Операции объединенных сил

В Луганской области военнослужащими и представителями правоохранительных органов из состава Объединенных сил перекрыт канал поставки фальсифицированных табачных изделий без марок акцизного налога. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Установлено, что гражданин К. на собственном надувной лодке совершил пересечение через реку Северский Донец на неподконтрольную правительству Украины территорию, где загрузил табачные изделия и вернулся с целью дальнейшей их реализации», – говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято около 5000 пачек сигарет неустановленного производителя на сумму почти 250 000 гривен.

Открыто уголовное производство по статье 204 Уголовного кодекса Украины.

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