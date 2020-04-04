Телеведущие Савик Шустер и Алексей Суханов присоединились к социальной акции #БатькиВДОМА

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом «Украина» продолжает социальную кампанию #БатькиВДОМА. Героями новых роликов, призывающих пожилых людей придерживаться главного правила – во время карантина оставаться дома, стали известные телеведущие Савик Шустер и амбассадор Фонда Рината Ахметова Алексей Суханов. Об этом сегодня, 4 апреля, собщает пресс-служба Фонда.

«Люди пожилого возраста в зоне особого риска. Важно напомнить им, что они важны и должны себя беречь», – сказал Савик Шустер.

Алексей Суханов призвал людей старше 60 лет в случае необходимости обращаться за помощью к родным, близким и соседям: «– В этом нет ничего стыдного!»

Ранее в роликах #БатькиВДОМА снялись ведущие телеканала «Украина» – амбассадоры Фонда Рината Ахметова Игорь Пупков, Олег Панюта и Григорий Герман.

В пресс-службе добавили, что в рамках социальной кампании #БатькиВДОМА Фонд Рината Ахметова также создал фоторамки для Facebook. Добавить рамку на свою аватарку можно двумя способами: