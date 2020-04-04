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Темный час для человечества: МВФ признал, что финансовый кризис 2020 года более тяжелый, чем в 2009

04.04.20 21:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева выразила мнение, что эпидемия коронавируса вызвала мировой кризис куда более худший, нежели тот, который наблюдался в 2008-2009 годах.

Георгиева считает, что концепция того, что странам приходится выбирать между спасением жизней людей либо экономики немного неверная. По ее мнению, спасение экономики как раз таки зависит от того, смогут ли мировые государства успешно укротить вирус, взять его под контроль и спасти жизни своих граждан

Она считает, что пандемия коронавируса в мире это «самое темное время для человечества».

Она отметила, что прежде всего от коронавируса пострадали страны с развивающиеся экономики и что их структуры Минздрава не такие стойкие, как у государств с более сильной экономикой.

В МВФ отмечают, что за все время существования ведомства, к ним за кредитами никогда не обращалось столько стран, да еще и одновременно – а их больше 80. В фонде отмечают, что приоритетом для них является помощь государствам, по которым вирус ударил больше всего.

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