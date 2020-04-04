Беспрецедентные меры: Полиция Донечтины проводит профилактически мероприятия из-за карантина

Полицейские Донетчины проводят масштабную профилактическую кампанию в связи с усилением карантинных мероприятий. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины усиливаются меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Полиция продолжает превентивную работу с населением. Главная задача правоохранителей – предупредить граждан о необходимости соблюдения карантина», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на службу ежедневно заступают 500 нарядов полиции, которые охраняют общественный порядок в условиях карантинного режима. В превентивных мерах задействовано более 1000 правоохранителей.

Полицейские ведут активную информационную работу, объясняют гражданам новые ограничения. Цель полиции – не наказывать, а предотвратить массовое распространение вируса.

Правоохранители патрулируют улицы, парки, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, проверяют выполнение условий самоизоляции.

В рамках профилактической кампании полиция предупреждает жителей с помощью громкоговорителей, установленных на служебных авто и на полицейском катере, который патрулирует береговую линию. Кроме того, полицейские оповещают население через социальные сети. Также актуальную информацию можно узнать из телеграмм-канала полиции Донбасса.

В отношении нарушителей, которые игнорировать требования безопасности, составлять административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных нарушениях. Минимальный штраф – 17 000 гривен.

На сегодня в Донецкой области составлено 213 админпротоколов за нарушение правил карантина.

«Просим с пониманием отнестись к профилактическим мерам, потому что их цель – спасти жизни людей», – резюмируется в сообщении.