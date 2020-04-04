На Донетчине начат отбор участников проекта «Голос женщины имеет силу 2020»

Общественная организация «Агентство Демократического Развития Донбасса» с целью расширения возможностей участия и привлечения как можно большей аудитории к проекту «Голос женщины имеет силу 2020» объявляет набор амбасадорок проекта в Донецкой области на конкурсной основе.
Кто такие амбасадорки?
Амбасадорки это активные женщины – участницы проекта «Программа по восстановлению мира и диалога для внутренне перемещенных женщин "Голос женщины имеет силу 2020"».
В регионе проект представят 5 амбасадорок.
Какая предусомтрена деятельность амбасадорки в проекте
Каждая амбасадорка должна представить идею собственного мини-проекта, который касается защиты прав женщин, женского лидерства и миротворчества и реализовать его в рамках проекта «Голос женщины имеет силу 2020».
Амбасодорки проекта будут регулярно отчитываются о своей деятельности и реализации их мини-проектов региональному координатору.
Каждая амбасадорка должна сформировать собственную команду, принять участие в одной из пяти 4-дневных учебных школ-тренингов (привлекая вместе с собой еще одного человека) и двух 2-дневных форумах, делегировать своих товарок на двухдневные региональные тренинги, вести собственный блог, провести 1 дебатный клуб и 2 блог-кафе.
Обязательным условием является публикация блогов на портале Фонда «MustPostToday» на определенные темы.
Обязательная форма для регистрации участников по ссылке:
Контакты: 0669944960, Фейсбук-страница ОО «Агентство демократического развития Донбасса» (https://www.facebook.com/ngoddda/), почтовый ящик: agencydonetsk08 @ gmail .com
Дедлайн заполнения формы – 10 апреля 2020 года.
Проект реализуется при поддержке Института международных культурных связей ИФА и Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.