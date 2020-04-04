На Донетчине начат отбор участников проекта «Голос женщины имеет силу 2020»

Общественная организация «Агентство Демократического Развития Донбасса» с целью расширения возможностей участия и привлечения как можно большей аудитории к проекту «Голос женщины имеет силу 2020» объявляет набор амбасадорок проекта в Донецкой области на конкурсной основе.

Кто такие амбасадорки?

Амбасадорки это активные женщины – участницы проекта «Программа по восстановлению мира и диалога для внутренне перемещенных женщин "Голос женщины имеет силу 2020"».

В регионе проект представят 5 амбасадорок.

Какая предусомтрена деятельность амбасадорки в проекте

Каждая амбасадорка должна представить идею собственного мини-проекта, который касается защиты прав женщин, женского лидерства и миротворчества и реализовать его в рамках проекта «Голос женщины имеет силу 2020».

Амбасодорки проекта будут регулярно отчитываются о своей деятельности и реализации их мини-проектов региональному координатору.

Каждая амбасадорка должна сформировать собственную команду, принять участие в одной из пяти 4-дневных учебных школ-тренингов (привлекая вместе с собой еще одного человека) и двух 2-дневных форумах, делегировать своих товарок на двухдневные региональные тренинги, вести собственный блог, провести 1 дебатный клуб и 2 блог-кафе.

Обязательным условием является публикация блогов на портале Фонда «MustPostToday» на определенные темы.

Обязательная форма для регистрации участников по ссылке:

Контакты: 0669944960, Фейсбук-страница ОО «Агентство демократического развития Донбасса» (https://www.facebook.com/ngoddda/), почтовый ящик: agencydonetsk08 @ gmail .com

Дедлайн заполнения формы – 10 апреля 2020 года.

Проект реализуется при поддержке Института международных культурных связей ИФА и Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.