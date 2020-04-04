COVID-19: В «ДНР» с подозрением госпитализировали 6 человек

В «ДНР» за сутки 6 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщает пресс-служба «минздрава».

Отмечается, что за последние сутки взяты под наблюдение 8 человек, из них 6 госпитализированы, 2 самоизолированы на дому.

Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 124 человека, 11 876 человек – на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 12 000 человек.

Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на COVID-19 – 43 человека (за сутки – 23).

Как сообщалось ранее, в «ДНР» зарегистрирован третий случай заболевания COVID-19.